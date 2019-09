BERLIN (Dow Jones)--Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck hat die bisher bekannt gewordenen Klimaschutzpläne der großen Koalition hart kritisiert. Er sehe darin kein wirksames Klimaschutzpaket. "Nach dem, was ich bisher weiß, muss ich sagen, nein", meinte Habeck im ARD-Morgenmagazin. Es fehle an "Verbindlichkeit, Schnelligkeit und Wirksamkeit". Die Wirksamkeit sei "überhaupt nicht sicher", und die Schnelligkeit werde nach hinten geschoben. "Es gibt keine wirksamen Reduktionen in 2021/22", bemängelte der Grünen-Chef.

"Und die Verbindlichkeit lässt zu wünschen übrig, weil jedenfalls die Union in ihrem Papier überhaupt keine klaren, messbaren Zwischenschritte eingefügt hat", sagte er. Es werde vielmehr einfach nur Geld ins System gegeben. Um Anreizmaßnahmen wie Kaufprämien für Elektroautos wirksam werden zu lassen, brauche man auch Vorgaben, wie viel die Reduktionen bringen müssten.

Man müsse die Zahl der Verkehre reduzieren, in der Landwirtschaft das auf auf immer größere industrielle Produktion ausgerichtete System überwinden und "im Verbrauch eine konsequente Umsteuerung über die Jahre hinbekommen", forderte Habeck. "Genau diesen Schritt, in die Systeme reinzugehen, geht die große Koalition nicht."

Die große Koalition will am Freitag in ihrem Klimakabinett ein umfassendes Klimaschutzpaket vereinbaren. Die CDU will am Montag ein Konzept dafür beschließen. Vorgesehen ist eine Ausweitung des CO2-Zertifikatehandels auf den Verkehrs- und Gebäudebreich. Darüber hinaus soll unter anderem die Ticketsteuer uaf Inlandsflüge deutlich erhöht werden.

Eine von der SPD favorisierte CO2-Steuer lehnt die Unionm hingegen ab. "Unser Maßstab ist CO2-Begrenzung", hieß es in einem Vorbereitungspapier der stellvertretenden Fraktionschefs Andreas Jung (CDU) und Georg Nüßlein (CSU) im Auftrag der Parteispitzen, in das Dow Jones Newswires Einblick hatte. "Deshalb lehnen wir eine CO2-Steuer ab, also Steuererhöhungen auf Benzin, Diesel, Heizöl und Gas." CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak schloss eine CO2-Steuer allerdings nicht definitiv aus.

