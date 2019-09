Die Angriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien lassen den Ölpreis so stark steigen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Anleger setzen stattdessen auf Gold.

Die Angriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien haben dem Dax am Montag zum Handelsstart zugesetzt. Der deutsche Leitindex notierte kurz nach Börsenstart 0,6 Prozent im Minus bei 12.388 Punkten, nachdem er am Freitag noch um 0,5 Prozent zugelegt hatte. Der Ölpreis für die Sorte Brent schoss zeitweise um bis 20 Prozent auf 71,95 Dollar je Barrel in die Höhe. Das ist laut Reuters-Daten der größte Kurssprung seit dem Golfkrieg von 1991 und der höchste Stand seit vier Monaten.

Die saudi-arabische Ölproduktion brach am Wochenende um die Hälfte ein, nachdem auf einer Rohöl-Verarbeitungsanlage und dem Ölfeld Churais infolge von Drohnen-Attacken Feuer ausgebrochen war. Die Lage am Golf sorgte auch in anderen Anlageklassen für Turbulenzen: Während die Währungen von Öl-Exporteuren wie Kanada und Russland Auftrieb erhielten, gerieten jene von Schwellenländern unter Druck. Der Goldpreis legte zugleich um 1,6 Prozent auf 1512,14 Dollar je Feinunze zu. Gold wird von Anlegern als sichere Anlageklasse betrachtet und erhält deshalb oft in Krisenzeiten Auftrieb.

Das tägliche Produktionsvolumen war in der Folge der Angriffe in Saudi-Arabien um geschätzt 5,7 Millionen Barrel Rohöl eingebrochen, was mehr als fünf Prozent der weltweiten Versorgung entspricht. Analysten zufolge ist für die Entwicklung des Ölpreises ...

