Bonn (www.aktiencheck.de) - Die US-Einzelhandelsumsätze sind im August um 0,4% gegenüber dem Vormonat gestiegen, so die Analysten von Postbank Research. Damit seien die Markterwartungen übertroffen worden. Der Anstieg sei dabei in erster Linie einem kräftigen Plus bei den Umsätzen mit Autos und Autoteilen zu verdanken gewesen, während die Umsätze ex Autos lediglich stagniert hätten. ...

