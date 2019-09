Unterföhring (ots) - Stark, stärker, Familie: "Egal, was er heute macht, ich stehe hinter ihm", sagt Tim Lobinger über seinen Sohn Tyger. "Wir sind Vater und Sohn und stehen hier als Team." In der neuen ProSieben-Show RennzurMillion (Dienstag, 17. September) gehen der Stabhochsprung-Weltmeister und sein Sohn Tyger, Stürmer bei Fortuna Düsseldorf, als Vater-Sohn-Duo an den Start. "Seit meiner Kindheit messe ich mich mit meinem Vater. Wer ist der Erste an der Eisdiele? Wer schafft es mit einem Bein auf den Bürgersteig zu springen? Wer klettert den Baum hoch? Wir lieben sportliche Herausforderungen und Wettbewerbe", beschreibt Tyger Lobinger die Motivation, bei RennzurMillion anzutreten. Aber kann das eingeschworene Familienteam gemeinsam punkten und alle Hindernisse bewältigen, ohne gefangen zu werden?



"Renn zur Million... wenn Du kannst!" - die zweite Folge am Dienstag, 17. September 2019, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.



Weitere Informationen zur neuen ProSieben-Show "Renn zur Million... wenn Du kannst!" sowie zu allen Läufern und Verfolgern finden Sie auf der Presseseite: http://presse.prosieben.de/rennzurmillion



Zusätzlich gibt es während der Show alle Hintergrundinformationen zu RennzurMillion im red button Portal von ProSieben - verfügbar auf jedem Smart TV.



Hashtag zur Show: RennzurMillion



