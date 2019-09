Exakt verifizierte Code-Qualität erschließt optimierte Prozessabläufe und Kostenreduktion. Die Qualitätssicherung und lückenlose Rückverfolgbarkeit von Produkten der Pharma- und Medizintechnik ist genormte Pflicht und absolut notwendig hinsichtlich der Patienten- und Rechtssicherheit.Ohne Qualitätsbewertung werden schlechte Codes erst erkannt, wenn Leseprobleme entstehen. Wenn Fehler in Codes - 1-D, 2-D, auf Labeln oder DPM (Direct Part Mark) - auftreten, so kann das viele negative bis schwerwiegende Auswirkungen und Kosten in der gesamten Prozesskette verursachen. Beispielsweise müssen Produktionslinien ...

