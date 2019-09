Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die B-Aktien von Royal Dutch Shell von 2900 auf 2750 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. In erster Linie wegen niedrigerer Ölpreis-Annahmen habe er seine Gewinnschätzungen für 2019 und 2020 gesenkt, schrieb Analyst Henry Tarr in einer Studie vom Freitagnachmittag zur Ölbranche. Bei Shell komme es nach einem schwachen zweiten Quartal nun auf die Entwicklung der Barmittel an. Der Konzern bleibe anfällig für eine schwächere Konjunktur. Bei den Ausschüttungen an die Aktionäre sei Shell aber der branchenbeste./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2019 / 17:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-09-16/11:09

ISIN: GB00B03MM408