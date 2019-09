BERLIN (Dow Jones)--Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus erwartet in der Nacht zum Freitag innerhalb der Koalition eine Einigung bei dem geplanten Klimaschutzpaket. Der CDU-Politiker sagte dem Fernsehsender N-TV, er sei sehr zuversichtlich, dass die große Koalition wie versprochen am Freitag ein Bündel an Maßnahmen vorstellen werde, mit dem Deutschland seine Klimaziele erreichen kann.

"Es sind gute und konstruktive Gespräche. Ich denke, wir werden dann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sicherlich eine Lösung haben", so Brinkhaus. Er betonte, dass es noch zu früh sei, um über die Kosten des Gesamtpakets zu sprechen und wollte daher nicht sagen, ob die Medienberichte über Kosten von etwa 40 Milliarden Euro stimmten. "Es wird auf alle Fälle Geld kosten. Aber es ist auch unser Ehrgeiz, dass vernünftig gegenzufinanzieren", so Brinkhaus. "Da bin ich sehr optimistisch, dass wir das hinbekommen werden."

Für ihn sei wichtig, dass man den Kampf gegen den Klimawandel mit den Menschen und nicht gegen die Menschen gestalte. "Deswegen setzen wir nicht auf Verbote, sondern wir setzen auf Anreize und Eigenverantwortung der Menschen."

Kritik von den Grünen, dass es ein Gesamtkonzept geben müsse, wies er zurück. Denn es gehe immer um ein Bündel von kleinen Maßnahmen. "Das halte ich für wesentlich smarter, intelligenter als einfach mit der Verbotskeule zu kommen", kritisierte Brinkhaus.

Die CDU will am Montag ihr eigenes Klimaschutzkonzept verabschieden. Damit will die CDU in dieser Woche die abschließenden Beratungen des Klimakabinetts der Bundesregierung gehen. Die Union setzt auf einen nationalen Handel mit Emissionsrechten für den Verkehrs- und Gebäudebereich. Darüber hinaus soll unter anderem die Ticketsteuer auf Inlandsflüge deutlich erhöht werden. Auch sollen der öffentliche Nahverkehr verbilligt, mehr Güterverkehr auf Schienen gebracht und Strompreise gesenkt werden.

Deutschland muss seine Anstrengungen erhöhen, damit es wie geplant seine Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 verringern kann. Das für nächstes Jahr gesetzte 40-Prozent-Ziel droht Deutschland nach aktuellem Stand zu verfehlen. Bis 2050 will Deutschland dann klimaneutral sein.

September 16, 2019 04:47 ET (08:47 GMT)

