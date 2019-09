Das deutsch-amerikanische Start-up Recogni will mit einem Superchip das autonome Fahren dominieren - und Tesla, Google und Intel Konkurrenz machen. Unterstützt wird das Unternehmen von prominenten Investoren.

Der Crash hatte Ashwini Choudhary fast zum Krüppel gemacht. Vor sechs Jahren hatte ihn eine Autofahrerin auf seinem Motorrad übersehen. Drei Wochen Intensivstation, die Ärzte prophezeiten ihm ein Leben im Rollstuhl. Aus dem Krankenbett heraus traf er zwei Vorsätze. Zum einen wollte er "wieder laufen lernen", sagt der Ingenieur heute, und er hat es geschafft. Zum Beweis geht er rasch durch den Konferenzraum. Am zweiten Vorsatz arbeitet er noch: Er wollte "die Technologie für autonomes Fahren so leistungsfähig und günstig machen, dass sie in jedem Auto zum Standard wird". Fatale Unfälle wie seiner vor sechs Jahren dürften sich nie wiederholen.

Choudhary ist Inder, IT-Experte und Realist: Er weiß, dass seine Ziele ehrgeizig sind, vielleicht einen Hauch Hybris enthalten. Doch die Zeit für seine Idee scheint reif. Die Technik für autonom fahrende Autos steht vor dem Durchbruch. Vor zwei Jahren gründete Choudhary mit vier Mitstreitern im Silicon Valley das Start-up Recogni. Die Konkurrenz ist mächtig: Tesla, Google, Intel und Grafikchipexperte Nvidia etwa. Doch das Recogni-Team glaubt, etwas zu haben, was sie von anderen unterscheidet - eine Art Superprozessor: einen Computerchip, der deutlich schneller arbeitet und weniger Energie verbraucht als alle Technologien im Markt. Namhafte Investoren aus der Autobranche sind überzeugt und haben sich an Recogni beteiligt - auch BMW.

Null Tote auf der Autobahn

Die IT im Auto entscheidet künftig über die Vorherrschaft auf der Straße. Null Tote auf amerikanischen Highways und deutschen Autobahnen soll keine Fiktion mehr sein, sondern reale Option werden. Noch ist die Skepsis groß: "Einige - auch tödliche - Unfälle" hätten die Akzeptanz für teilautonome Fahrzeuge torpediert, sagt Peter Fuß von der Beratung EY. Fast jeder Dritte in Deutschland lehne die Technik ab, so das Ergebnis einer Studie von EY im Vorfeld der Automesse IAA.

Auf der Showbühne in Frankfurt wollen die Hersteller das ändern und stellen die autonome Technik ins Rampenlicht. Die Google-Tochter Waymo wurde als Eröffnungs-Akt geladen - ein Ritterschlag für den Technikkonzern, der inzwischen die meisten Testkilometer autonom zurückgelegt hat. Das Unternehmen setzt auf Lidar-Technik, also dreidimensionale, digitale Abbilder der Umgebung. Die Technik gibt den Bildern eine Tiefe, die ein Auto-Computer in Bruchteilen von Sekunden in Entfernungen und Geschwindigkeiten umrechnen kann. Tesla hält dies für überflüssig - und setzt nur auf Berechnungen mit Kameras und Radar.

Das Nervensystem der Auto-IT ist für beide Wege unzureichend vorbereitet - und hier kommt Recogni ins Spiel. "Autonome Fahrzeuge müssen eine Flut von Daten wie Video, Radar und ...

