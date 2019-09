Dem Osten laufen die Einwohner weg, wer bleibt, ist frustriert und wendet sich im Zweifel der AfD zu. So lautet die gängige Erzählung über die neuen Bundesländer. Doch es gibt auch Positivbeispiele. Ein Ortsbesuch.

Wenn Martin Schäfer hört, wie in den alten Bundesländern über den Osten geredet wird, dann kann er nur den Kopf schütteln. Nicht erst seit den fulminanten Ergebnissen der AfD in Sachsen und Brandenburg gelten die neuen Bundesländer als Problemfall per se - und hier vor allem: der ländliche Raum. Die Dörfer stürben, heißt es, und eine Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle suggeriert gar, dass man sie ruhig sterben lassen sollte.

Schäfer sieht das naturgemäß anders. Der Ur-Halberstädter ist ein umtriebiger Typ, der von sich selbst sagt, alles und jeden im Ort zu kennen. Hauptamtlich arbeitet er als Kran- und Transportunternehmer. Wenn eine neue Firma in den Ort kommt oder eine alte expandiert, ist er dabei. In seiner Freizeit steht er dem Halberstädter Wirtschaftsclub vor, der sogenannten Roland-Initiative. Die umfasst etwa 80 Mitglieder, die die große Bandbreite der örtlichen Industrie widerspiegeln, von Medizintechnik zu Straßenbahnen, von der alteingesessenen Würstchen- und Konservenfabrik bis zum Nanopartikel-Oberflächen-Hersteller. Schäfer kennt sie alle - und ist überzeugt, im Namen aller sagen zu können: "Seit zehn Jahren läuft es bei uns in Halberstadt störungsfrei positiv, unsere Zahlen sind gut."

Halberstadt, eine 41.000-Einwohner-Stadt im strukturschwachen Harz im strukturschwachen Sachsen-Anhalt, hat geschafft, woran viele andere kleinere Städte in den neuen Bundesländern scheitern: Nach Jahren der Abwanderung und des wirtschaftlichen Niedergangs kann es nun eine Erfolgsgeschichte erzählen. Eine Geschichte, die zeigt, wie wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland funktionieren kann.

Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) untersucht seit 1998 für alle Gemeinden in Deutschland, ob sie wachsen oder schrumpfen. Dabei blickt das BBSR nicht nur auf Zu- und Abwanderung, sondern auf insgesamt sechs Faktoren, darunter etwa Bevölkerungsstruktur oder sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Die Ergebnisse präsentieren die Forscher in einer großen, interaktiven Deutschlandkarte. Schrumpfende Gemeinden sind blau eingefärbt, wachsende rot. Wer keine klare Tendenz aufweist, ist gelb.

Blickt man nun auf diese Deutschlandkarte, zeigt sich ein weitestgehend vertrautes Bild: Sehr viel rot im Süden der Republik, durchmischt, aber vorwiegend rot im Westen und Nordwesten sowie, mit Ausnahme Berlins und des Umlands, vorwiegend blau im Osten. Ausnahmen sind vor allem größere Städte wie Dresden oder Leipzig und ihr Umland. Im südlichen Sachsen-Anhalt dominiert klar die Farbe Blau, selbst die Touristenmagnete im Harz, Quedlinburg und Wernigerode, schrumpfen. Nur Halberstadt ist blau, tiefblau, "überdurchschnittlich wachsend", die höchste Kategorie des BBSR. Dabei galt auch Halberstadt bis 2011 noch als überdurchschnittlich schrumpfend.

Die Erfolgsgeschichte erzählt auch der regierende Oberbürgermeister, Andreas Henke, sehr gerne. Der Linken-Politiker führt seit 2007 die Geschicke der Stadt und sagt über sich selbst, dass er sich als Dienstleister der Bürger und der Wirtschaft versteht. Er sitzt in seinem Büro im neuen Rathaus, mit Blick auf die Neustadt. Das Rathaus und einige umliegende Gebäude hier sehen auf den ersten Blick aus, als seien sie historisch. In Wirklichkeit wurde das komplette Stadtviertel erst im Jahr 1998 hochgezogen.

Früher sei Halberstadt der bedeutendste Ort des Harz gewesen, erster Bischofssitz der Region, kostbarer Domschatz, berühmt für seine 1600 Fachwerkhäuser, schwelgt Henke. Dann jedoch sei im Krieg die ...

