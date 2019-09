Wien (www.aktiencheck.de) - Am Samstag wurden durch Drohnenangriffe auf die größte saudische Ölaufbereitungsanlage rund 5,7 Mio. Fass Ölproduktion/Tag vorübergehend stillgelegt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Das seien rund 5% der Welt-Ölproduktion und wäre insofern höchst preisrelevant für den Ölmarkt, wenn der Ausfall längere Zeit anhalten sollte (die Produktionskürzungen der OPEC+ zur Preisstützung seien nur rund ein Viertel so hoch). ...

