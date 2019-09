ABB hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit dem Bau seiner neuen Produktions- und Forschungsstätte für Robotik in China, dem weltweit größten Markt für Roboter, begonnen hat. Das Werk mit einem Investitionswert von insgesamt 150 Mio. US-Dollar soll Anfang 2021 den Betrieb aufnehmen.Die neue Fabrik in Kangqiao bei Shanghai soll auf einer Fläche von 67.000 m2 moderne Fertigungsprozesse anwenden, einschließlich selbstlernender Maschinen und digitaler sowie kollaborativer Lösungen. Es wird sich laut ABB um die fortschrittlichste, flexibelste und am höchsten automatisierte Fabrik des globalen ...

