Nach einer starken Woche geht es auch zunächst stark weiter, obwohl international eher Korrektur angesagt ist: Unsere relative Stärke hängt mit dem "Öl im ATX" zusammen, OMV und SBO profitieren von der aktuellen Situation. Die FED-Sitzung am Donnerstag und der grosse Verfall am Freitag werden die weiteren Themen der Woche sein. Zu Wochenbeginn dominiert aber das Öl-Thema nach dem Abgriff auf die größte Ölraffinerie in Saudi-Arabien. SBO 5.43% voestalpine -2.31% OMV 3.68% AT&S -1.64% Verbund 2.87% RBI -1.50% (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.09.)

