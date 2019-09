Bonn/Wuppertal (ots) - Die Sieger des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen stehen fest: Es sind zwölf Schülerinnen und Schüler, die eine Expertenjury von ihrem Können in Gruppendiskussionen, Einzelgesprächen und Theaterpräsentationen überzeugten. Bei dem Wettbewerb, den das bundesweite Talentförderzentrum Bildung & Begabung jedes Jahr ausrichtet, gab es außerdem je 13 zweite und dritte Plätze.



Beim diesjährigen Durchlauf des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen in der Kategorie SOLO PLUS erreichten die folgenden zwölf Schülerinnen und Schüler den ersten Platz: Maria Isabel De Souza Ponce (Bremen), Ameli Dresel (Lübeck), Carina Ebert (Münster), David Hedderich-Westrich (Mainz), Ariane Hein (Berlin), Kamil Klamser (München), Javier López Gozalo (Madrid), Erik Raps (Simbach), Michael Schmitze (Berlin), Aleksei Smirnov (Lübbecke), Benedikt Velten (Regensburg) und Alexander Von Recum (Geisenheim).



46 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland und von deutschen Auslandsschulen standen im Finale, das dieses Jahr in Wuppertal stattfand. "Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren in allen drei geforderten Disziplinen beeindruckend: Fremdsprachen, Sachkenntnisse und Kommunikation. Und alle in gleich mehreren Sprachen", sagte Bernhard Sicking, Leiter des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen.



Die Bundessieger werden in die Förderung der Studienstiftung des deutschen Volkes aufgenommen. Weitere Gewinne sind Sach- und Geldpreise sowie Sprachreisen.



NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer vergab die Preise und beglückwünschte die Jugendlichen: "Mit viel Energie und Motivation haben die Schülerinnen und Schüler in diesem anspruchsvollen Wettbewerb ihr Können unter Beweis gestellt. Auf ihre hervorragenden Leistungen können alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer stolz sein. Das Lernen von Sprachen ist immer auch eine Erweiterung des eigenen Horizonts und trägt dazu bei, offen und aufgeschlossen auf Menschen aus verschiedensten Ländern zuzugehen."



Insgesamt waren 434 Jugendliche zu dem Wettbewerb angetreten. Voraussetzung war, dass sie Klassen 10 bis 13 besuchen und mit mindestens zwei Fremdsprachen ins Rennen gehen. Fast drei Viertel der Jugendlichen wählten dieses Jahr drei oder vier Sprachen.



Fremde Sprachen und Kulturen entdecken



Bei dem Wettbewerb des bundesweiten Talentförderzentrums Bildung & Begabung sind Sprachgewandtheit, interkulturelles Wissen und Kreativität gefragt. Bereits seit 1979 werden auf diese Weise junge Menschen gefördert, die fremde Sprachen und Kulturen auf neue Art entdecken wollen.



Finalrunde und Preisverleihung wurden dieses Jahr unterstützt vom Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler und der E/D/E Stiftung, die auch einen Sonderpreis für das beste Event-Video auslobte. Schülerinnen und Schüler, die bei der nächsten Runde des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen dabei sein möchten, können sich noch bis zum 6. Oktober 2019 anmelden. Zur Auswahl stehen die Kategorien SOLO (Klasse 8 bis 13) und TEAM (Klasse 6 bis 10). Infos und Anmeldung unter: www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de



Über Bildung & Begabung



Bildung & Begabung ist das Talentförderzentrum des Bundes und der Länder. Seine Wettbewerbe und Akademien helfen Jugendlichen, ihre Stärken zu entfalten - unabhängig davon, auf welche Schule sie gehen oder aus welcher Kultur sie stammen. Außerdem unterstützt Bildung & Begabung Lehrer, Eltern und Schüler mit umfangreichen Informations- und Vernetzungsangeboten wie der Fachtagung "Perspektive Begabung" oder dem Online-Portal www.begabungslotse.de. Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident. www.bildung-und-begabung.de



