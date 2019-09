BERLIN (Dow Jones)--Das Land Berlin und der Energieversorger Vattenfall haben Pläne vorgestellt, wonach der Kohleausstieg in der Hauptstadt bereits 2030 umgesetzt werden kann. Dies habe eine Machbarkeitsstudie des Konzerns und der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz zur Fernwärmeversorgung ergeben, teilten beide Seiten mit. Durch den Ersatz von Steinkohle könnten jährlich mehr als zwei Millionen Tonnen Kohlendioxid eingespart werden. Das entspreche rund 13 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes im Land Berlin. Damit würde Vattenfall den größten Einzelbeitrag auf Berlins Weg zur Klimaneutralität im Jahr 2050 leisten.

Laut der Studie kann das Fernwärmesystem aus verschiedenen nachhaltigen Quellen gespeist werden. Rund 60 Prozent der Kohle können mit modularen Konzepten zur Gas-Kraft-Wärme-Kopplung ersetzt werden. Langfristig soll hier Wasserstoff statt Erdgas zum Einsatz kommen. Weitere 40 Prozent bringen Geothermie, Biomasse oder Abwärme aus Abwässern oder der Industrie, die ansonsten ungenutzt in die Umwelt abgegeben würden. Zudem soll erneuerbarer Strom über Speicherlösungen und Power-to-Heat in die Wärmeversorgung integriert werden. Um die vollständige Dekarbonisierung bis 2050 zu erreichen, sollen die Gas-KWK-Anlagen langfristig ohne fossile Brennstoffe auskommen, heißt es in den Empfehlungen. Außerdem müsse an der Energiegewinnung aus Abfall geforscht werden. Die Studie wurde vom Aachener BET Büro für Energiewirtschaft und technische Planung umgesetzt und von Vertretern des Abgeordnetenhauses, der Berliner Stadtgesellschaft, der Wirtschaft und Wissenschaft begleitet.

"Mit dem Ausstieg nun auch aus der Steinkohle bis 2030 setzen wir in der größten Metropole Deutschlands ein klares Signal, wie die Klimawende nicht nur gedacht, sondern auch gemacht werden kann", erklärte die Vorstandsvorsitzende der Vattenfall Wärme Berlin. Berlins grüne Umweltsenatorin Regine Günther sagte, dies sei ein "großer Schritt". Für die Zeit nach 2030 bliebe "aber noch viel zu tun, denn auch das Erdgas muss ersetzt werden und hierfür stehen heute noch nicht alle Technologien zur Verfügung". Die Bundesebene müsse die Maßnahmen mit einer CO2-Bepreisung und einer schnelleren Gebäudesanierung flankieren, forderte Günther mit Blick auf das Klimakabinett, das an diesem Freitag tagt. Zudem forderten der Senat und Vattenfall bessere Bedingungen für den Ausbau von Windenergie und eine Förderung der Nutzung erneuerbarer Wärme.

Die Bundesregierung hatte sich verpflichtet, die Empfehlung der Kohlekommission für den Kohleausstieg 2038 umzusetzen. Bis 2050 soll Deutschland klimaneutral werden.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2019 06:48 ET (10:48 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.