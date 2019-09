Die wachsenden Spannungen im Nahen Osten und der dadurch ausgelöste stärkste Ölpreis-Anstieg seit dem Golfkrieg 1991 versetzen Anleger weltweit in Unruhe. Die Ölsorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich am Montag um zeitweise knapp 20 Prozent und kostete mit 71,95 Dollar je Barrel (159 Liter) so viel wie zuletzt vor vier Monaten.

Den vollständigen Artikel lesen ...