Den konstruktiven und investiven Mehraufwand in der Elektronikfertigung zu reduzieren, das haben sich die Asys-Gründer Werner Kreibl und Klaus Mang auf die Fahnen geschrieben, als sie 1992 mit der Idee, modulare Handlingslösungen anzubieten, an den Start gingen. Damit haben die beiden Visionäre das richtige Gespür bewiesen. Inzwischen deckt Asys mit seinem Produktspektrum über zwei Drittel des Equipments einer SMT-Fertigungslinie ab und ist starker Partner in Prozess- und Handlingsfragen. Abgerundet wird das Portfolio durch Softwarelösungen, die Material- und Datenflüsse in der Fertigung steuern. Außerdem hat sich das Unternehmen in Sachen Materiallogistik in den letzten eineinhalb Jahren ein starkes Standbein aufgebaut. Komprimiert wird dieses umfassende Unternehmensbild in der kommunizierten Mission "Automate, Digitalize & Connect". Der Kern von Asys - die Automatisierung - wird um zwei weitere Dimensionen ergänzt.

Fabrik heute und morgen

Angefangen bei der Automatisierung von Einzelprozessen, ging es über zur Gestaltung von Gesamtlinienprozessen und reicht heute bis zur kompletten Planung von Fabrikprozessen. Inzwischen hat Asys die Lücke zu Materiallogistik geschlossen und somit seinen Aktionsrahmen über die Produktionslinie hinaus erweitert. Mithilfe von autonomen Transportrobotern, zentralen Lagerlösungen und abgestimmten Softwaremodulen zeichnet das Unternehmen ein Gesamtbild in der Fertigung, das Industrie 4.0 als zentrales Element etabliert.

Heutige Fabriken sind flexibel, klar strukturiert und kosteneffizient aufgebaut. Schlüsselanforderungen sind neben geringen Taktzeiten Traceability und Flexibilität an der Linie, die Fertigung von Losgröße 1 steht immer mehr im Fokus. Das hat viele Zwischenlager auf Produktionsfläche zur Folge, um rechtzeitig auf Produktumstellungen reagieren zu können. Durch die steigenden Traceability- und Verifikationsanforderungen kommen neue Elemente hinzu, die Shopfloor-Layouts werden komplexer und somit auch die Anforderungen an die Bediener. Das wiederum bedingt noch weitere Stauflächen, um die Linienversorgung auf kurzmöglichstem Weg umzusetzen. Puffer und Magazine werden als Zwischenlager genutzt. Eine sinkende Leistung pro Quadratmeter in der Produktion ist dabei ein unerwünschter Nebeneffekt. Asys setzt hier mit seiner Gesamt-Shopfloor-Lösung an, die im Produktbereich Material Logistics verankert ist.

Material Logistics greift ab Wareneingang

Die Anzahl und Vielfalt unterschiedlicher Prozess- und Verbrauchsmaterialien im Produktionsumfeld nimmt stetig zu. Daher ist die Identifizierung, Kennzeichnung und Qualitätsprüfung dieser Materialien - von Anfang an - unerlässlich. Asys setzt ...

