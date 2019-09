Vor dem Beschluss des milliardenschweren Klimapakets der Bundesregierung hat Verkehrsminister Andreas Scheuer zu mehr Klimaschutz-Anstrengungen auch in der Industrie aufgerufen. Bei der Eröffnung der Metallbearbeitungs-Messe Emo sagte der CSU-Politiker am Montag in Hannover: "Wenn wir jetzt den Sprung nicht schaffen, die Anforderungen der Zukunft zu meistern - auch im Bereich des Klimaschutzes, der Klimaziele, der CO2-Neutralität, der vielen Innovationen -, dann verlieren wir den Anschluss." Scheuer bezog sich dabei auf asiatische und amerikanische Konkurrenten in der Branche.

Die Werkzeugmaschinen-Hersteller liefern wichtige Anwendungen für den Maschinenbau. In der Debatte um das Klimapaket, das bis diesen Freitag (20.9.) stehen soll, geht es unter anderem um höhere Kosten für die Verursacher von CO2-Emissionen in Wirtschaft und Verkehr. Scheuer sagte, gerade klimafreundliche Technik könne ein Wettbewerbsvorteil sein: "Den Hunger, weiter innovativ zu sein, würde ich mir wünschen."

Spezialisten der Branche könnten bei dem Thema vorangehen. "Sie sind dieser ganzen Produktion vorgelagert", sagte Scheuer. "Wenn hier die Verträge geschlossen werden, wissen wir, wie sich das auswirkt auf nachfolgende Industriezweige." Er ging so auch auf die Klimaproteste bei der Automesse IAA ein. Bei seiner Ankunft auf der Emo in Hannover sei er "ganz überrascht" gewesen, "dass es keine Blockaden gibt, keine Transparente "Scheuer in den Knast" und ähnliche Dinge".

Scheuer ist in der Bundesregierung für digitale Infrastruktur und Digitalisierung zuständig. In der Fertigungstechnik ist elektronische Kommunikation zwischen Maschinen ("Industrie 4.0") immer wichtiger. Große Bedeutung für die Unternehmen hat dabei der ultraschnelle neue Mobilfunkstandard 5G. Der Chef der Telekom-Tochter T-Systems, Adel Al-Saleh, sagte in Hannover, ein Großteil der 5 Milliarden Euro, die sein Unternehmen jährlich investiere, fließe in die 5G-Infrastruktur. Bis 2025 sollen 90 Prozent der Fläche Deutschlands abgedeckt sein. Die Branche müsse das konkrete Vorgehen aber mitbestimmen dürfen.

"Eines ist ganz klar", meinte Scheuer dazu. "Politik will sich nicht in Technik einmischen. Aber Politik kann Leitentscheidungen treffen." In der Hamburger Hafencity solle etwa ein "digitales Testfeld" für 5G starten. Auch bei der E-Mobilität müsse man offen für Alternativen bleiben. "Ich sehe immer nur die Hater, Verbieter, Verzichter", meinte Scheuer mit Blick auf Diskussionen in den sozialen Medien. Die Industrie müsse stärker als bisher den Dialog mit Kritikern suchen.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte zum Auftakt der Messe, Deutschland habe bei neuen Fertigungstechnologien große Kompetenz. "Das Internet der Dinge ist ein neues Kapitel." Nach seinen Angaben kommen diesmal 62 Prozent der Aussteller aus dem Ausland. Insgesamt nehmen mehr als 2200 Firmen aus 47 Ländern teil.

Die Branche sorgt sich allerdings um die Konjunktur. Man sei noch verhalten optimistisch für die weiteren Monate, sagte der Chef des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW), Wilfried Schäfer, der dpa. Bei Kunden in der Kernbranche Maschinenbau werde das Geschäft aber schwieriger: "Der Maschinenbau in Deutschland hat einen Produktionsrückgang für dieses Jahr prognostiziert, die Unternehmen investieren derzeit zurückhaltend." Die Emo solle neue Anstöße geben./jap/DP/nas

