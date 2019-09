African Energy Chamber: Energy Exec: Das neue Buch 'Milliarden im Spiel' bietet Lösungen für die afrikanische Energieautarkie. DGAP-News: African Energy Chamber / Schlagwort(e): Sonstiges African Energy Chamber: Energy Exec: Das neue Buch 'Milliarden im Spiel' bietet Lösungen für die afrikanische Energieautarkie. 16.09.2019 / 14:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Energy Exec: Das neue Buch "Milliarden im Spiel" bietet Lösungen für die afrikanische Energieautarkie. Erdgas kann Afrika buchstäblich helfen, den Menschen Strom zu bringen. Es muss nur entsprechend eingesetzt werden und darf nicht verschwendet oder exportiert werden. Das ist die Prämisse vom fünften Kapitel von Milliarden im Spiel: Die Zukunft der afrikanischen Energie, dem neuen Buch des führenden afrikanischen Energieanwalts NJ Ayuk. Und das ist eine Botschaft, die Jeff Goodrich, ehemaliger CEO von OneLNG, unterstützt. OneLNG war ein Joint Venture zwischen der Liquified Natural Gas (LNG)-Reederei Golar LNG und Schlumberger, dem globalen Ölfelddienstleister. Während Finanzierungsfragen die Bemühungen von OneLNG behinderten, gemeinsam mit der in London ansässigen Ophir Engergy das erste schwimmende Flüssiggasprojekt Afrikas (FLING) zu entwickeln, erkannten die Projektleiter, darunter Goodrich, das Potenzial von LNG zur Monetarisierung der Offshore-Erdgasreserven Afrikas. Im Kapitel "Überfluss, Zugänglichkeit, Erschwinglichkeit. Das "Goldene Zeitalter" des Erdgases leuchtet in Afrika", erkennt Ayuk die Vorteile von Erdgas richtig, zumal die Welt nach Wegen sucht, den CO2-Ausstoß zu senken", sagte Goodrich. "Er setzt sich auch mit einigen der Themen auseinander, mit denen die afrikanische Erdgasindustrie zu kämpfen hat, nämlich dem Abfackeln und dem Export von Produkten, die zu Hause gut genutzt werden könnten." Trotz fortschreitender Elektrifizierung wird ein Großteil Afrikas immer noch jeden Abend in die Dunkelheit gestürzt. Die Nutzung von Erdgas als zuverlässige Quelle zur Stromerzeugung würde das ändern. Es würde auch die Abhängigkeit von Quellen wie Tiermist beim Kochen verringern - eine Methode, die mit Atemwegserkrankungen verbunden ist. "Es ist unglaublich zu denken, dass es heutzutage fast eine Milliarde Menschen in Afrika südlich der Sahara ohne Zugang zu Elektrizität gibt, aber das ist eine Realität, vor der Ayuk nicht zurückschreckt", sagte Goodrich. "Anstatt vor dem Problem davonzulaufen, nennt er eine Reihe realistischer Lösungen, die jeder, der sich dafür interessiert, Afrika autarker zu machen, gerne hören wird. Ich denke, seine Ideen werden vor allem bei Lesern ankommen, die mit Ayuk übereinstimmen, dass ein übersättigter globaler Exportmarkt dies zur besten Zeit macht, um den innerafrikanischen Energiehandel voranzutreiben und sich auf regionale Märkte zu konzentrieren". NJ Ayuk ist Gründer und CEO des panafrikanischen Gesellschaftsrechtskonzerns Centurion Law Group, Gründer und Executive Chairman der African Energy Chamber und Mitautor von Big Barrels: Afrikanisches Öl und Gas und das Streben nach Wohlstand (2017). Er gilt heute als eine der führenden Persönlichkeiten der afrikanischen Wirtschaft. Milliarden im Spiel: The Die Zukunft der afrikanischen Energie wird am Oktober auf 2019 veröffentlicht. Für weitere Informationen über das Buch: Twitter: @BillionsAtPlay Facebook: @BillionsAtPlay Instagram:@billionsatplay Bilder herunterladen: https://bit.ly/2lXfAAZ, https://bit.ly/2lXtD9G 16.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 874159 16.09.2019 AXC0176 2019-09-16/14:20