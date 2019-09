Mainz (ots) -



Freitag, 20. September 2019, 21.00 Uhr

Erstausstrahlung Eine neue industrielle Revolution ist im Gange. Superintelligente, unermüdliche Roboter führen komplexe Aufgaben aus und ersetzen den Menschen. "makro: Kollege Roboter" fragt am Freitag, 20. September 2019, um 21.00 Uhr in 3sat, wie die deutsche Industrie in Sachen Künstliche Intelligenz global den Anschluss halten will. Und behält der Mensch in der Arbeitswelt noch die Oberhand? Die Livesendung wird moderiert von Günther Neufeldt.



Zu Gast im "makro"-Studio ist Prof. Ruth Stock-Homburg. An ihrem bevorzugten Arbeitsplatz ist sie stets in Gesellschaft, denn in ihrem Darmstädter Labor tummeln sich mehrere Roboter. Elenoide, Lieblingsroboter der BWL-Professorin, sieht dem Menschen zum Verwechseln ähnlich, kann kommunizieren, lachen, sogar Gefühle zeigen und hatte bereits ihren ersten Arbeitseinsatz bei einem großen Pharmakonzern. Über eine Videowall zugeschaltet wird Elenoide Günther Neufeldt bei der Moderation unterstützen. Live im Studio dabei ist ihr "kleiner Bruder" Nao.



Die Bundesregierung hat im November ihre KI-Strategie verabschiedet. Drei Milliarden Euro stehen bereit für den Aufbau von vernetzten Forschungszentren, für Professuren an Hochschulen und auch für mittelständische Unternehmen. "Unser Ziel ist es, Deutschland zum weltweit führenden KI-Standort zu machen", erklärte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek. Wie realistisch ist dieses Ziel, wenn gleichzeitig China und die USA mehrere 100 Milliarden in die Künstliche Intelligenz stecken? "makro: Kollege Roboter" fragt nach.



