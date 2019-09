Original-Research: aventron AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu aventron AG Unternehmen: aventron AG ISIN: CH0023777235 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 16.09.2019 Kursziel: 13,50 Schweizer Franken Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu aventron AG (ISIN: CH0023777235) veröffentlicht. Analyst Dr Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CHF 13,50. Zusammenfassung: aventron hat sehr überzeugende H1-Zahlen vorgelegt, die über unseren Erwartungen und deutlich über den Vorjahreszahlen lagen. Das Unternehmen setzte seine Wachstumsstrategie konsequent fort und erweiterte die Kapazität des Grünstromportfolios im Jahresvergleich um 60 MW auf 482 MW. Der Umsatz erhöhte sich um 17% J/J und das EBIT um 23%. Skaleneffekte und ein günstigerer Produktmix führten zu einer EBIT-Margensteigerung um 2 Prozentpunkte auf 35,5%. Das Nettoergebnis erhöhte sich um 34% auf CHF 8,5 Mio. Trotz der umfangreichen Kapitalerhöhung in 2018 stiegen die EPS um 5% auf CHF 0,20. Aufgrund der besser als erwarteten Halbjahreszahlen erhöhen wir unsere Schätzungen für das Gesamtjahr und die Folgejahre. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von CHF 13,50. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on aventron AG (ISIN: CH0023777235). Analyst Dr Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his CHF 13.50 price target. Abstract: aventron has presented very convincing H1 figures that exceeded our expectations and significantly surpassed the previous year's figures. The company consistently pursued its growth strategy and expanded the capacity of its green power portfolio by 60 MW y/y to 482 MW. During H1/19 sales increased 17% y/y and EBIT 23%. Economies of scale and a more favourable product mix led to an EBIT margin rise of 2 percentage points to 35.5%. Net income climbed by 34% to CHF 8.5m. Despite the substantial capital increase in 2018, EPS rose by 5% to CHF 0.20. Due to better than expected half-year figures, we have increased our estimates for the full year and subsequent years. An updated DCF model still yields a CHF 13.50 price target. We confirm our Buy recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19005.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

