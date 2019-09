Tiffany Co. (NYSE:TIF) stellte heute die neuesten Duftnoten der Marke Tiffany Love for Himund Tiffany Love for Her vor, hergestellt und vertrieben von Coty Inc. (NYSE:COTY), mit weltweitem Marktauftritt im Oktober 2019.

Tiffany Love ist das nächste Kapitel in der Parfümerie für Tiffany Co. und verweist auf die Tradition der Marke, Liebe und Bindung zu feiern. Die beiden einander ergänzenden Duftnoten sind eine Hommage an eine emotionale Beziehung und die vielen Arten und Weisen, wie Liebe definiert und zum Ausdruck gebracht werden kann. Damit stößt die Marke erstmals in die Kategorie der Dual-Düfte vor. Der Marktauftritt des ersten Herrenparfüms erfolgt unter der kreativen Leitung von Reed Krakoff, Chief Artistic Officer, Tiffany Co.

"Als Marke haben wir immer die dauerhafte Kraft der Liebe in all ihren Formen zelebriert", so Krakoff. "Unsere neuen Duftnoten Tiffany Love spiegeln die moderne Liebe und die echten Beziehungen wider, die die Kraft, die Freude und das Versprechen zum Ausdruck bringen, die wir in einander erkennen."

Inspiriert von der kreativen Vision von Krakoff und dem energiegeladenen Geist von New York City erstellte der legendäre Fotograf, Regisseur und Künstler Cass Bird die globale Werbekampagne mit Schwarz-Weiß-Fotos in den Straßen von New York. Durch sein Objektiv erfasst Bird mit seinen Bildern der Kampagne intime Augenblicke zwischen echten Liebespaaren, deren Hände liebevoll umschlungen sind. Um den Gedanken von Bindung, Akzeptanz und Gemeinsamkeit zu verdeutlichen, wird das kultige Kaufmanns-Und von Tiffany Co. zu einem Symbol persönlicher Beziehungen, die ein Band zwischen zwei Menschen schaffen. Für die musikalische Untermalung des Kampagnen-Videos wählte Tiffany Co. den mit einem Grammy ausgezeichneten Musikproduzenten Mark Ronson und den Singer-Songwriter King Princess, die den Hit von The Turtles "Happy Together", eine Ode an die Liebe, neu interpretiert haben.

"Mit dem Marktauftritt von Tiffany Love wollten wir Duftnoten für romantische Menschen schaffen, die die Liebe auf ihre eigene Weise definieren", erklärte Simona Cattaneo, Chief Marketing Officer, Coty Luxury. "Die Duftstoffe verkörpern und umschließen alle Formen der Liebe, sie inspirieren alle Menschen, an dem Gespräch LoveYourWay teilzunehmen, indem sie wahre Geschichten von Liebe und persönlichen Beziehungen erzählen."

Die Duftnoten Tiffany Love wurden jeweils von einem Parfumeur-Duo komponiert und bringen die Anziehungskraft und Elektrizität der Liebe zum Ausdruck. Jedes Parfüm hat eine ganz eigene Struktur, aber beide besitzen einen gemeinsamen Hauptbestandteil, nämlich blaue Sequoia. Tiffany Love for Him ist eine Duftnote von Zitrusaroma mit Holzinfusionsbasis, die von Sophie Labbé und Nicolas Beaulieu von IFF komponiert wurde.Tiffany Love for Her ist eine moderne holzig-blumige Duftnote, kreiert von den Parfumeuren Honorine Blanc und Marie Salamagne von Firmenich.

Im Aufbau auf die Markentradition außergewöhnlicher Handwerkskunst und Flair in der Gestaltung sind die Flakons von Tiffany Love von Zylinderform mit dem kultigen Tiffany Blue. Die zueinander passenden, aber individuell gestalteten Glasflaschen von Tiffany Love sind in unterschiedlichen Blautönen gehalten, die an Tiffany Blue erinnern, und weisen ein glänzendes Kaufmanns-Und auf, das als Echo des kultigen Logos von Tiffany Co und als Symbol der Verbindung fungiert. Eine silberne Epaulette rundet die Schultern der Flasche ab und nennt die Signatur-Bestandteile des Inhalts, während die Kappe in Tiffany Blue für Sie und die kontrastierende schwarze Kappe für Ihn mit einem grafischen T-Muster verziert sind.

Tiffany Love feiert seinen globalen Marktauftritt am 1. Oktober 2019.

Über Tiffany Co.

Im Jahr 1837 gründete Charles Lewis Tiffany ein Unternehmen in New York City, und dank seiner erlesenen Edelsteine galt sein Laden sehr bald als "Schmuck-Palast". Seitdem ist TIFFANY CO. gleichbedeutend mit Eleganz, innovativem Design, feiner Handwerkskunst und kreativer Spitzenleistung. Im Lauf des 20. Jahrhunderts vergrößerte sich sein Ruhm weltweit mit der Ausdehnung des Ladennetzes und kontinuierlicher kultureller Relevanz, wie dem Titel des Romans von Truman Capote Frühstück bei Tiffany und dem gleichnamigen Film mit Audrey Hepburn in der Hauptrolle zu entnehmen ist.

Heute beschäftigen TIFFANY CO. und seine Tochtergesellschaften mehr als 14.000 Mitarbeiter und konzentrieren sich auf Design, Herstellung und Vermarktung von Schmuck, Armbanduhren und Luxus-Accessoires. Zu den Mitarbeitern des Unternehmens gehören mehr als 5.000 ausgebildete Handwerkskünstler, die in den Ateliers des Unternehmens Diamanten schleifen und Schmuck herstellen, wobei überragende Qualität stets im Mittelpunkt steht.

Im Rahmen seines Omni-Channel-Vertriebsansatzes betreibt das Unternehmen mehr als 300 TIFFANY CO. Ladengeschäfte weltweit. Weitere Informationen über TIFFANY CO. sowie sein Engagement für Nachhaltigkeit erhalten Sie unter Tiffany.com

Über Coty Inc.

Coty ist eines der weltweit größten Beauty-Unternehmen mit einem kultigen Markenportfolio in den Bereichen Duft, Farbkosmetika, Haarfärbe- und Styling-Produkte sowie Haut- und Körperpflege. Coty ist weltweit führend bei Düften, eine starke Nummer Zwei bei Salonhaarfärbe- und Styling-Produkten und die Nummer Drei bei Farbkosmetika. Die Produkte von Coty werden in mehr als 150 Ländern in der ganzen Welt verkauft. Coty und seine Marken engagieren sich für eine Reihe sozialer Belange und sind zudem bestrebt, die Auswirkungen ihrer Tätigkeiten auf die Umwelt zu minimieren. Weitere Informationen über Coty Inc. erhalten Sie unter www.coty.com.

