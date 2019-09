Hamburg (ots) - Die NDR/ARTE-Koproduktion "Afrikas geheimnisvolle Welten - die Insel der Affen" von Oliver Goetzl, Justin Jay und Ivo Nörenberg ist beim Naturfilmfestival "Green Screen" in Eckernförde am Sonntag, 15. September, als "Bester Film" ausgezeichnet worden. Der Film ist eine Koproduktion von NDR Naturfilm mit ARTE und internationalen Partnern wie dem Smithsonian Channel. Er war bereits im Juli auf ARTE zu sehen und wird Anfang Januar 2020 im Ersten gezeigt. Vier weitere Preise gingen ebenfalls an NDR Produktionen.



NDR Intendant Lutz Marmor: "Vom Preis der Jugendjury über den besten Meeresfilm bis zum Hauptpreis Bester Film - wieder einmal beweisen die Produktionen von NDR Naturfilm höchstes Niveau. Der Zuspruch gerade der jungen Zuschauerinnen und Zuschauer auf einem so bedeutenden Publikumsfestival freut mich besonders".



Der Nordische Naturfilmpreis ging an die NDR Dokumentation "Das Oder-Delta - grenzenlose Wildnis an der Ostsee" von Christoph und Almut Hauschild - im NDR Fernsehen zu sehen am 23. Oktober. Als "Bester Meeresfilm" wurde "Wale - Clevere Giganten" von Rick Rosenthal ausgezeichnet, eine NDR Koproduktion mit internationalen Partnern. Das NDR Fernsehen zeigt sie am 20. November.



Gleich zwei Auszeichnungen bekam der NDR Film "Die Weihnachtsinsel und der Palmendieb" von Moritz Katz und Braydon Moloney: den Preis für die beste Kamera und den Preis der Jugendjury.



Die Producer und Producerinnen bei NDR Naturfilm/Doclights waren Britta Kiesewetter und Tom Synnatzschke. Die Redaktion hatte Ralf Quibeldey; bei "Die Insel der Affen" war Monika Schäfer für NDR/ARTE dabei und Gita Datta für die "Cleveren Wale". Produzent bei NDR Naturfilm/Doclights ist Jörn Röver.



"Green Screen" ist das größte Naturfilmfestival Europas und findet jeden Herbst in Eckernförde statt.



