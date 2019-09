MEMMINGEN (dpa-AFX) - Wegen Umbauarbeiten wird der Flugbetrieb am Allgäu Airport in Memmingen von Dienstag an bis zum 30. September eingestellt. Die Fluggesellschaft Ryanair hat für diese zwei Wochen alle Verbindungen gestrichen. Wizz Air und einige Charterflieger werden andere Flughäfen nutzen. Wer für diesen Zeitraum einen Flug gebucht hat, sollte die Hinweise auf dem Ticket überprüfen und bei Fragen die jeweilige Fluggesellschaft kontaktieren. Auch das Busunternehmen Flixbus, der öffentliche Personennahverkehr vom Bahnhof Memmingen zum Terminal sowie der Allgäu Airport Express fahren in den beiden Wochen nicht./cgi/DP/stw

