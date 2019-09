Der DAX ist im Wochenchart an der oberen Trendlinie angekommen und geht jetzt in eine Seitwärtsbewegung über. Ein direkter Anstieg wäre negativ, da es zu einer Übertreibung gekommen wäre. Bei 12300 ist noch ein Gap offen, das sicher eine gewisse Anziehungskraft hat. Im Tageschart bricht der steile Aufwärtstrend bei 12100. Der Anstieg ist ca. 45 Punkte pro Tag, was bedeutet, der DAX wird diese Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...