ADO Properties S.A.: Gespräche mit Blick auf einen möglichen Verkauf eines Immobilienportfolios DGAP-Ad-hoc: ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien ADO Properties S.A.: Gespräche mit Blick auf einen möglichen Verkauf eines Immobilienportfolios 16.09.2019 / 19:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ADO Properties S.A.: Gespräche mit Blick auf einen möglichen Verkauf eines Immobilienportfolios Berlin, 16. September 2019. Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktgerüchte und im Einklang mit der kommunizierten Wertschöpfungsstrategie der ADO Properties S.A. (die "Gesellschaft") bestätigt die Gesellschaft, dass sie sich in Gesprächen über den möglichen Verkauf von rund 5.800 Wohneinheiten sowie zugehörigen Gewerbeeinheiten und Stellplätzen befindet. In diesem Zusammenhang hat die Gesellschaft eine unverbindliche Absichtserklärung abgeschlossen, in der die Grundlagen für die Gespräche dargestellt sind. Eine mögliche Transaktion ist jedoch von verschiedenen Punkten, die noch zu vereinbaren sind, und verschiedenen erforderlichen Genehmigungen abhängig, unter anderem vom Abschluss eines endgültigen Anteilskaufvertrags. Die Gesellschaft wird über die mögliche Transaktion entsprechend den geltenden Vorschriften berichten. Kontakt: Nicole Müller, Legal Counsel 16.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ADO Properties S.A. 1B Heienhaff 1736 Senningerberg Luxemburg Telefon: +352 278 456 710 Fax: +352 203 015 00 E-Mail: ir@ado.properties Internet: www.ado.properties ISIN: LU1250154413 WKN: A14U78 Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg, SIX EQS News ID: 874467 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 874467 16.09.2019 CET/CEST ISIN LU1250154413 AXC0272 2019-09-16/19:36