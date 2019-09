In risikoreichen Zeiten verlagern Anleger einen Großteil ihrer Investments üblicherweise in sogenannte sichere Häfen. Für US-Millennials kommen dafür offenbar insbesondere digitale Coins wie etwa Bitcoin, IOTA, Ripple und Co. in Frage.? eToro-Studie stellt Bitcoin als vermeintlich sicheren Hafen dar ? US-amerikanische Millennials vertrauen auf Internetwährungen ? Umfrage sollte kritisch betrachtet werdenIn einer eigens durchgeführten Studie versuchte die Trading-Plattform eToro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...