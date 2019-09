Die US-Notenbank Federal Reserve steht wegen ihrer Zinspolitik genau unter Beobachtung. Geht es nach US-Präsident Trump, sollten die Währungshüter die Leitzinsen so schnell wie möglich auf null oder in den Negativbereich senken. Ron Paul hält dieses Szenario für durchaus realistisch.? Ron Paul glaubt an Negativzinsen in den USA? Fed wird sich der Währungspolitik kaum entziehen können? Sorge um riesige Blase am AnleihenmarktAls die Europäische Zentralbank EZB in der vergangenen ...

