"Unsere Gesellschaft wird von Panikmachern und Leugnern in einen unseligen Zweifrontenkrieg genötigt. Die kulturkämpferische Intoleranz einiger Klimaaktivisten ist dabei ebenso schädlich wie die ängstliche Gehemmtheit der Autolobby und ihrer Vordenker, wenn es darum geht, das Neue hinter dem alten Status quo zu denken. Wenn die GroKo am Ende dieser Woche im Trubel des Klimastreiks Beschlüsse fasst, mit denen Abermilliarden Steuern aus dem Fenster gefeuert werden, um möglichst wenigen Bürgern wehzutun - dann duckt sich die Politik vor der großen Chance dieser Krise weg. Die deutsche Industrie hat die Spur schon aufgenommen. Sie sieht in CO2-freien Produktionsstätten einen Markt der Zukunft. Sie investiert in künftige Rendite. Das sollte die GroKo inspirieren.

