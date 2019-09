Pünktlichere Züge und kürzere Reisezeiten durch besser abgestimmte Umsteige-Verbindungen - das ist das Ziel des sogenannten Deutschland-Taktes bei der Bahn. Knapp ein Jahr nach der Präsentation des Modellfahrplans für das Jahr 2030 sind Aufwand und Kosten für die geplante Großoperation im Schienenverkehr jedoch noch unklar. Das geht aus Antworten des Bahnbeauftragten der Bundesregierung, Enak Ferlemann, auf eine Grünen-Anfrage hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

"Die Verdopplung der Fahrgastzahlen ist eine zentrale Anforderung an den Zielfahrplan für den Deutschland-Takt", betont Ferlemann. Wie viele zusätzliche Gleise dafür notwendig sein werden, werde derzeit geprüft. Da die erforderlichen Ausschreibungen in Vorbereitung seien, ist das Finanzierungsvolumen demnach aber noch unbekannt. Die Arbeiten am Zielfahrplan sollen demnach Anfang 2020 abgeschlossen sein.

"Das schleppende Vorankommen beim Deutschland-Takt hinterlässt Zweifel am Umsetzungswillen der Bundesregierung", kritisierte Grünen-Sprecher für Bahnpolitik, Matthias Gastel. Es werde schlicht ein fiktiver Zielfahrplan aktualisiert. "Wir brauchen ein klares Finanzkonzept zum Deutschland-Takt, und zwar jetzt."

Mit dem neuen Fahrplan-Modell soll Bahnfahren einfacher und schneller werden. Das Prinzip: An wichtigen Umsteigestationen treffen Züge ungefähr gleichzeitig ein und fahren kurz darauf wieder ab. Lange Umsteigezeiten von einer halben Stunde und mehr soll es dann nicht mehr geben./bf/DP/zb

