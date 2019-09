Stuttgart/Karlsruhe (ots) - Startschuss für die INTERGEO EXPO und CONFERENCE. Digitalisierung und Technologien im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit der Erde. Eröffnung am Vorabend im Neuen Schloss Stuttgart. Drei Tage Hightech und Know-how für "Planet Earth".



Die Messehallen der Technologiemetropole Stuttgart stehen von heute an drei Tage im Zeichen von Informationsgewinnung, -verarbeitung und -präsentation auf, mit und für die Erde. Getreu ihrem Leitmotiv "Wissen und Handeln für die Erde" geht die INTERGEO EXPO und CONFERENCE in diesem Jahr digitaler denn je mit Technologie, Anwendungen und Know-how rund um Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement in die 25ste Runde.



Herausforderungen und Lösungen mit Geospatial-Technologie



Beim traditionellen Opening eröffnete der Präsident des Veranstalters 'DVW e.V. - Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement', Prof. Dr. Hansjörg Kutterer die INTERGEO EXPO und CONFERENCE am gestrigen Vorabend im Neuen Schloss in Stuttgart. Er wies in seiner Eröffnungsrede auf die gesellschaftliche Dimension der Geoinformationsbranche hin: "Wissen und Handeln für die Erde - oder besser - für 'unsere' Erde ist der Leitgedanke unseres Faches und unseres Berufs. Es ist unsere besondere Kompetenz und Motivation und gleichermaßen Antrieb und Verpflichtung." Viele reden von Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit - auf der INTERGEO EXPO und CONFERENCE demonstrieren Aussteller und Speaker Technologie und Kompetenz, um die epochalen Herausforderungen in Klima, Umwelt, Energie und Mobilität zu bewerkstelligen. "Wissen und Handeln für die Erde" - das Motto der INTERGEO ist so aktuell wie nie.



Gewaltiges Potenzial für intelligenten Umgang mit dem Planeten Erde



Angetrieben von der Digitalisierung zeigt der Markt der Geoinformationsbranche eine hohe Dynamik. Themen wie Drohnen, Building Information Modeling BIM, Smart City sowie Daten- und Informationsplattformen bergen ein gewaltiges Potenzial - für die Geospatial-Branche, aber mehr noch für einen intelligenten Umgang mit dem Planeten Erde. Anwenderbranchen kommen unter anderem aus der Energiewirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Stadt- und Verkehrsplanung, Mobilität, Planen und Bauen, Kommunen und Verwaltung, Marketing und Vertrieb.



Vom Weltmarktführer bis zum Start-up



Christoph Hinte vom Organisator Hinte Messe- und Ausstellungs-GmbH: "Die Expo mit ihren rund 700 Ausstellern aus über 40 Ländern spiegelt als weltweit wichtigste Branchenmesse nicht nur die hoch dynamische Entwicklung der Technologie wider. Sie zeigt den nationalen und internationalen Fachbesuchern anhand vielfältiger Anwendungsbeispiele deutlich auf, wie technologische Entwicklungen konkret und zum Wohle des Menschen genutzt werden können. Neben Weltmarktführern sind nicht selten innovative Start-ups Impulsgeber."



Weitere Veranstaltungen im Rahmen der INTERGEO



Im Rahmen der INTERGEO EXPO und CONFERENCE findet in diesem Jahr der 67. Deutsche Kartographie Kongress statt. Das diesjährige Motto des Kongresses lautet "Mit offenen Karten spielen" und verweist auf die Kompetenz von Kartographen, komplexe Sachverhalte durch visuelle Darstellungen kompakt darzustellen und damit wichtige Entscheidungen vorzubereiten und zu kommunizieren. "Dabei bedienen wir uns auch der Methoden von Virtual- und Augmented Reality, die daher einen Schwerpunkt in unserem Tagungsprogramm ausmachen," sagt Prof. Dr. Jochen Schiewe als Verantwortlicher für das Tagungsprogramm.



Ebenfalls im Rahmen der INTERGEO findet in diesem Jahr die bisherige Geodätische Woche unter dem neuen Namen "Frontiers of Geodetic Science" statt. Sie betont damit den Anspruch, Wissenschaft und praktische Anwendungen zu diskutieren, die weit nach vorne schauen.



Die Highlights der nächsten drei Tage: An allen drei Tagen:



- INTERAERIAL SOLUTIONS - alles rund um Drohnen und ihre

Anwendungen

- SMART CITY SOLUTIONS - Lösungen für die Stadt von heute und

morgen

- GEOCAREER - Bringt Unternehmen und Nachwuchs zusammen Neu in 2019:



- CAMPUS GEOINNOVATION - drei Tage Forumsprogramm rund um Beruf

und Nachwuchs

- SMART CITY SOLUTIONS DIALOG - namhafte Speaker machen Besucher

fit für die Smart City Dienstag, 17.09.2019 Keynotes: 9.30 bis 10.30 Uhr, ICS | C5



- "Smarte Heimat - Wie die Digitalisierung zu gleichwertigen

Lebensverhältnissen beitragen kann". Herr Dr. Michael Frehse,

Abteilungsleiter Heimat im BMI.

- Wunderbare Chancen durch digitale Geschäftsmodelle. Dr. Jürgen

Dold. Hexagon. Keynote: 14.00 bis 14.30 Uhr, ICS | C5



- How to reach millions of people through social media. Blogger

und Wissenschaftskommunikator Hashem Al-Ghaili. Mittwoch, 18.09.2019 Keynotes: 9.30 bis 10.30 Uhr, ICS | C5



- The digitally advanced city: Trusted information whenever and

wherever needed. Mr Robert Mankowski, Bentley Systems.

- Digitalisierungsstrategie der Landesregierung Baden-Württemberg.

Stefan Krebs, Beauftragter der Landesregierung für

Informationstechnologie. 11.00 bis 12.30 Uhr, ICS | C 6.2



- Diskussionsrunde. Plattformökonomie in der

Geoinformationswirtschaft - presented by bitkom 11.00 bis 12.30 Uhr, ICS | C5



- GDI-DE - gemeinsam handeln für Wirtschaft, Wissenschaft und

Verwaltung Donnerstag, 19.09.2019 Keynotes: 9.30 bis 10.30 Uhr, ICS | C5



- Smart City: Hype, Utopie, Dystopie - wo stehen wir und wollen

wir hin? Joachim Schonowski, Smart City Consultants.

- AI-powered holistic BIM to design Smarter Territories. Karen

Weiss, Autodesk GmbH. Über die INTERGEO



Die INTERGEO, bestehend aus EXPO und CONFERENCE, ist weltweit die größte Veranstaltung im Bereich Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement. Sie findet jährlich an wechselnden Standorten in Deutschland statt. Die CONFERENCE befasst sich mit aktuellen Themen aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Industrie. Die INTERGEO zielt mit ihrem Geo-IT-Potenzial weiter auf die Optimierung von Prozessen zahlreicher Zielmärkte. Sie präsentiert sich an international renommierten Messestandorten: 2019 in Stuttgart, 2020 in Berlin und 2021 in Hannover. Der DVW e.V. - Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement ist Veranstalter der INTERGEO. Das Management der EXPO wird durch HINTE Expo & Conference verantwortet.



Weitere Informationen zu EXPO und Programm der INTERGEO CONFERENCE als international führende Veranstaltung der Geo-IT-Branche vom 17. bis 19.09.2019 in Stuttgart entnehmen Sie bitte der Website: www.intergeo.de.



Interviews und Videobeiträge zum Thema unter www.intergeo-tv.com Tickets für EXPO und CONFERENCE unter www.intergeo.de/tickets



