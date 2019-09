Beim Dax sind am Dienstagmorgen keine Gewinne in Sicht. Anleger blicken auf Konjunkturdaten in Deutschland und den USA. Auch die Ölpreise bleiben im Fokus.

Die angespannte Lage am Persischen Golf und der größte Ölpreisanstieg seit Jahrzehnten belasten die Börsen weltweit. Der deutsche Leitindex beendete den Handel am Montag mit einem Minus von 0,7 Prozent bei 12.380 Punkten. Auch im vorbörslichen Handel bewegt sich der Kurs leicht im Minus.

Dabei hatten die gestiegenen Ölpreise an den außereuropäischen Börsen unterschiedliche Effekte. Während sie die US-Börsen leicht ins Minus drückten, trieben Asiens Anleger nicht nur die Kurse von Öl und Gas-Unternehmen in die Höhe.

Der Blick der Anleger richtet sich zudem auf Konjunkturdaten: In Deutschland wird der Index des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung erwartet, zudem stehen Wirtschaftsdaten aus den USA auf dem Programm.

Nach dem wenig erfolgreichen Besuch von Boris Johnson in Luxemburg, steht auch heute wieder Brexit im Fokus. Das oberste britische Gericht beschäftigt sich mit Klagen gegen die von Johnson verhängte Zwangspause für das Parlament. Was an diesem Dienstag die Märkte betrifft:

1 - Vorgabe aus den USA

Die Angriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien haben auch Anleger in New York verunsichert. Der Ölpreis schnellte am Montag zeitweise so stark in die Höhe wie seit dem Golfkrieg Anfang der 1990er-Jahre nicht mehr. Viele Investoren brachten ihr Geld in Sicherheit. Gefragt waren Anleihen und Gold, während Aktien auf der Verkaufsliste standen.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,5 Prozent tiefer auf 27.076 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,3 Prozent auf 8153 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 2997 Punkte ein.

2 - Handel in Asien

Die Anleger an Asiens Börsen waren hingegen in Kauflaune: Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Dienstag 0,2 Prozent fester bei 22.022 Punkten. Der breiter gefasste Topix stieg um 0,5 Prozent auf 1618 Zähler. Beide erreichten damit die jeweils höchsten Stände seit vier Monaten.

Besonders die Öl- und Gasunternehmen trieben die Kurse, unter anderem legte der Index der Rohstoffförderer um 9,4 Prozent zu. Die Kehrseite der Medaille: Der hohe Ölpreis ließ die Aktien der Fluglinien um 1,6 Prozent fallen, ebenfalls betroffen waren Schifffahrtstitel mit einem Minus von 1,5 Prozent.

