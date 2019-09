The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0193486021 BNZ INTERNAT.FDG 12-19MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2AAN39 IKB DT.IND.BK.MTN 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB0S80 BAY.LDSBK.IS.13/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB45M8 BAY.LDSBK.IS. 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40HN2 COBA MTN 11/19 S.787 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UBW0 DZ BANK IS.A791 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0SA7 LB.HESS.-THR.CAR.09F/2012 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3BG1 HCOB IS 09/19 A BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0011321926 RTE RE.TRAN.ELE.12-19 MTN BD00 BON EUR N

CA T58A XFRA XS1494008003 TELENOR EAST II 16/19 CV BD00 BON USD N

CA XFRA DE000BRL8941 NORDLB IS. 12/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5F12 LB.HESS.THR.CARRARA09H/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5F20 LB.HESS.THR.CARRARA09I/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5F38 LB.HESS.THR.CARRARA09J/17 BD01 BON EUR N

CA CA5A XFRA FR0011321892 CRE.AGR.PUB.SEC.SCF 12/19 BD01 BON EUR N

CA A40B XFRA FR0011322668 AXA BK EUROPE 12/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US17275RBG65 CISCO SYSTEMS 16/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US375558BR34 GILEAD SCIENCES 17/19 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000NLB2HF7 NORDLB GELDMARKT 01/13VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA US00828EBQ17 AFR. DEV. BK 16/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US17275RBK77 CISCO SYSTEMS 16/19 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US42225UAE47 HEALTHCARE TR. 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1492363848 ABN AMRO BANK 16/19 MTN BD02 BON USD N

CA DCOB XFRA US25470DAN93 DISCOVERY COMM. 17/19 BD03 BON USD N