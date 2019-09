In den vergangenen Jahren hat Infineon vor allem auf Wachstum aus eigener Kraft gesetzt. Im Im Juni kündigte der Chiphersteller an, für neun Milliarden Euro den US-Konkurrenten Cypress Semiconductor übernehmen zu wollen. Ende August stimmte die überwiegende Mehrheit der Aktionäre des US-Konkurrenten für die geplante Übernahme. Damit wurde eine wichtige Hürde auf dem Weg zum größten Zukauf in der Konzerngeschichte genommen. Vorstand Reinhard Ploss will den Zukauf bis Anfang 2020 abgeschlossen haben.

Den vollständigen Artikel lesen ...