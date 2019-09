Unter Führung von JP Morgan versuchen die cleveren Mainzer einen höheren Preis in New York zu erzielen als in Frankfurt möglich ist. Das interessante daran: Großaktionär sind die Gebrüder Strüngmann, die auf diesem Gebiet mit großer Erfahrung operieren. Wir halten eine Beteiligung für sinnvoll. Die Kennzeichnung wird in Kürze bekanntgegeben.



