FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert am Dienstag im Verlauf knapp im Minus. "Die Anleger werden nach der Aufwärtsbewegung in der Vorwoche mit Blick auf die US-Zinsentscheidung vorsichtiger", so ein Marktteilnehmer. Zudem dürfte sich der Einfluss von der Derivate-Seite mit Blick auf den kleinen Verfall am Freitag mehr und mehr bemerkbar machen. Charttechnisch deckelt das Freitagshoch bei knapp 12.500 Punkten. Die Charttechniker der Commerzbank sprechen von einer Konsolidierung, in der die technische Überkauftheit abgebaut werde. Eingeläutet wurde diese mit dem Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrendes bei 12.400 Punkten.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 21 auf 12.375 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.410 und das Tagestief bei 12.366 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4.457 Kontrakte.

September 17, 2019 02:33 ET (06:33 GMT)

