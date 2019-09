FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future kann am Dienstag im Verlauf sein Plus aus dem frühen Handel verteidigen. Im Anleihehandel wird auf die Veröffentlichung des ZEW-Index gewartet. Hier könnte es nach Einschätzung der Anleihestrategen der DZ Bank zu einer Trendwende kommen, da es in Bezug auf wichtige politische Risikofaktoren in den letzten Wochen gewisse Entspannungssignale gab. Auch an den Aktienmärkten ging es zuletzt wieder aufwärts, so dass sich die Stimmung und der Ausblick im September insgesamt etwas verbessert haben dürften. In Bezug auf die aktuelle Konjunkturlage dürfte sich das Befragungsergebnis allerdings nochmals merklich verschlechtert haben.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 17 Ticks auf 173,04 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 173,14 Prozent und das Tagestief bei 172,91 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 18.823 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 70 Ticks auf 211,24 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 135,3 Prozent.

September 17, 2019 02:45 ET (06:45 GMT)

