Nach dem kleinen Rücksetzer vom Wochenbeginn dürften sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag auf ermäßigtem Niveau behaupten. Die Ölpreise, deren kräftiger Anstieg die Börsen am Vortag weltweit belastet hatte, hat sich auf höherem Niveau eingependelt. Vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX -0,11% nun ein paar Pünktchen unter dem gestrigen Schluss taxiert.Beruhigend wirkt laut Marktbeobachtern, ...

