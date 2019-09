Die steigende Nachfrage nach weißem Essig veranlasste den Anbieter von Würzmitteln Charbonneaux-Brabant aus Reims in Frankreich, dazu, eine PET-Komplettanlage von Sidel aus Octeville-sur-Mer in seiner neuen Produktionsstätte im südfranzösichen Vauvert zu installieren. Dort wird nun weißer Essig in 1 l und 1,5 l Flaschen abgefüllt. Damit wird das hohe Maß an Flexibilität erreicht, nachdem die Lieferkette ...

Den vollständigen Artikel lesen ...