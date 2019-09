Baden-Baden (ots) - Zu Gast in einer neuen Ausgabe der SWR Show "Talk am See mit Gaby Hauptmann" sind diesmal u. a. Musiker und Sänger Lucas Cordalis, Schauspielerin Ursula Cantieni, Wrestlerin Jazzy Gabert sowie der Biologe Dr. Johannes Fritz. Die Moderatorin spricht mit ihren Gästen über das, was den Südwesten Deutschlands in dieser Woche bewegt hat. Eine spannende Runde teilt ihre Erfahrungen, Meinungen und besonderen Erlebnisse mit dem Publikum. Zu sehen ist die neue Folge "Talk am See mit Gaby Hauptmann" am Samstag, 21. September, 21:50 Uhr im SWR Fernsehen. Aufgezeichnet wird die Sendung jeweils freitags, am Vortag.



Lucas Cordalis



Der Musiker und Sänger spricht erstmals in einer Talkshow über die letzten Stunden mit seinem im Juli verstorbenen Vater Costa Cordalis. Der gebürtige Schwarzwälder berichtet, was der schmerzliche Verlust für ihn und seine Ehefrau Daniela Katzenberger bedeutet.



Ursula Cantieni



Seit 25 Jahren begeistert die SWR Erfolgsserie "Die Fallers" die Zuschauer. Schauspielerin Ursula Cantieni spielt bereits seit der ersten Folge die Rolle der Johanna Faller. In der Sendung berichtet sie, welche Leidenschaften sie jenseits der Kamera antreiben.



Jazzy Gabert



Die Profi-Wrestlerin aus Bisingen träumte bereits als Kind davon, die stärkste Frau der Welt zu werden. Inzwischen begeistert die 38-Jährige die Wrestling-Fans. Lediglich in der Liebe läuft es weniger rund: "Die Männer haben leider Angst vor starken Frauen."



Dr. Johannes Fritz



Biologe Dr. Johannes Fritz kämpft erfolgreich gegen das Vogelsterben. Am Bodensee hat er den Waldrapp wieder angesiedelt, den er einmal im Jahr mit seinem Ultraleichtflugzeug über die Alpen nach Italien ins Winterquartier begleitet. Ein Abenteuer mit Gefahren: "Noch aber muss ich den Vögeln vorausfliegen, bis sie irgendwann die Route auch ohne mich finden."



Sendung



"Talk am See mit Gaby Hauptmann", Samstag, 21. September 2019, 21:50 Uhr, SWR Fernsehen - weitere Folgen jeweils am Samstagabend



