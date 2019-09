The We Company (das "Unternehmen") gab folgende Erklärung ab:

"The We Company freut sich auf den bevorstehenden Börsengang, der voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen sein wird. Wir danken allen unseren Mitarbeitern, Mitgliedern und Partnern für ihr kontinuierliches Engagement."

Bei dieser Pressemeldung handelt es sich weder um ein Verkaufsangebot noch um eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Alle Angebote, Kaufaufforderungen oder Verkäufe von Wertpapieren erfolgen gemäß den Registrierungserfordernissen des Securities Act von 1933. Eine Registrierungserklärung (Registration Statement) zu diesen Wertpapieren wurde bei der Securities and Exchange Commission eingereicht, ist aber noch nicht wirksam geworden. Die entsprechenden Wertpapiere dürfen vor dem Gültigwerden der Registrierungserklärung weder verkauft werden noch dürfen Kaufangebote angenommen werden. Sobald verfügbar, können Kopien des vorläufigen Prospekts zum Börsengang über das Unternehmen, 115 West 18th Street, New York, New York 10011, bezogen werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190917005454/de/

Contacts:

Jimmy Asci Gwendolyn Rocco

Press@we.co