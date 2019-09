Hannover (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Handelswoche schien die Stoßrichtung für die nächsten Wochen am Ölmarkt bereits vorgezeichnet, so Markus Schweizer und Niklas von Perbandt von der NORD/LB. Die preisbelastenden Tendenzen hätten sich in allgemeine Sorgen um die durch Handelskonflikte belastete Weltkonjunktur, in der Warnung der IEA vor einem deutlichen Angebotsüberhang im Jahr 2020 und nicht zuletzt durch den ersten öffentlichen Auftritt des neuen Energieministers Saudi-Arabiens, Prinz Abdulaziz, zementiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...