In Nordamerika werden künftig die Brennstoffzellen des deutschen Herstellers in die Lösungen des kanadischen Anbieters netzferner Energielösungen integriert. Der Einsatz der Sunfire-Technologie macht sie insgesamt sauberer.Sunfire und Ensol Systems werden künftig exklusiv zusammenarbeiten. Der kanadische Hersteller und Anbieter autarker Energielösungen werde die Sunfire-Brennstoffzellen in Nordamerika in seine Systeme integrieren sowie vertreiben und warten, hieß es von den Unternehmen. Die Systeme von Ensol arbeiten mit Erd- und Flüssiggas und wurden speziell für die Tauglichkeit für den kanadischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...