München, Los Angeles (ots) - Fred Kogels neu gegründetes Medienunternehmen, das aus der Tele München Gruppe, Universum Film, i&u TV und Wiedemann & Berg Film hervorgeht, hat sich in Toronto alle Auswertungsrechte an HUSTLERS, einem der meist beachteten Titel des Festivals, für Deutschland und Österreich gesichert. HUSTLERS sorgte bei seiner Weltpremiere in Toronto für Furore bei der internationalen Presse, nicht zuletzt auch aufgrund der herausragenden darstellerischen Leistung von Superstar Jennifer Lopez. Der Film startete in den USA am vergangenen Freitag im Verleih von STXfilms und erreichte an seinem Startwochenende als bester Neustart Platz 2 der US-Box Office Charts mit einem Einspielergebnis von beeindruckenden USD 33,2 Millionen.



HUSTLERS kommt am 5. Dezember 2019 über Universum Film in die deutschen Kinos.



Zu den Hauptdarstellerinnen des Films zählen neben Jennifer Lopez ("The Boy Next Door", "Manhattan Love Story", "Das Schwiegermonster") auch Constance Wu ("Crazy Rich"), Julia Stiles ("Bourne"-Franchise), Keke Palmer ("Barbershop 2 - Krass frisiert!"), Lili Reinhart ("Riverdale"), Mercedes Ruehl ("Navy CIS", "Law & Order: New York") und Superstar/Sängerin Cardi B. Das Drehbuch schrieb Lorene Scafaria ("Mit besten Absichten"), die auch Regie führt. Der Film erzählt die von wahren Begebenheiten inspirierte Geschichte einer Crew versierter Stripclub-Tänzerinnen, die den Spieß umdrehen und lieber ihre machtverwöhnte männliche Wall Street-Klientel ausnehmen, als sich von ihnen ausnutzen zu lassen.



Fred Kogel, CEO des neuen Medienunternehmens, sagt: "Wir suchen nach Filmen, die das Potenzial haben, das Publikum zu begeistern. HUSTLERS bringt aus unserer Sicht alle Voraussetzungen mit: Der Film ist eine einzigartige Mischung aus Humor, Glamour und Frauenpower mit hervorragenden Darstellerinnen, einer packenden Inszenierung und einem spektakulären Look."



"HUSTLERS ist der perfekte Film, um unsere Partnerschaft mit Fred und seinem neuen Unternehmen zu vertiefen", sagt Adam Fogelson, Chairman von STXfilms. "Der Film ist kommerziell, originell und dynamisch. Er repräsentiert damit alle inhaltlichen Aspekte, für die STX steht. Freds Team hat große Vertriebs- und Marketing-Expertise vorzuweisen, deshalb sind wir zuversichtlich, dass unsere deutschen Partner diesen Erfolg in ihren Ländern wiederholen werden."



Jennifer Lopez produzierte den Film zusammen mit Elaine Goldschmied Thomas, Jessica Elbaum, Benny Medina, Will Ferrell und Adam McKay.



Über das neu gegründete Unternehmen:



Mit der Tele München Gruppe, Universum Film, i&u TV und Wiedemann & Berg Film entsteht derzeit ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen, das Produktion, Lizenzhandel und Distribution über die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt. Der Fokus wird darauf liegen, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter für kreative Talente zu sein. Das Medienunternehmen kauft und produziert zukünftig Spielfilme, Serien und TV-Shows und kümmert sich um die Rechteverwertung dieser Inhalte in Kinos, digitalen Diensten, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Dabei greift das Unternehmen auch auf marktführende Lizenzbibliotheken zurück. Durch die Unabhängigkeit können alle Kunden mit hochwertigen Inhalten bedient werden - digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV-Partner sowie öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender.



