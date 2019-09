Sie stehen, liegen und rollen an jeder Ecke: E-Scooter, elektrobetriebene Tretroller, gelten als die Shootings-Stars des innerstädtischen Verkehrs in Deutschland. Doch eine Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK (Nürnberg) ergab nun: 70 Prozent der Deutschen haben noch kein Interesse an dem neuen und in Deutschland erst seit Juni zugelassenen Fortbewegungsmittel.

Nur fünf Prozent der mehr als 1000 für die Studie befragten Männer und Frauen hätten bis Anfang Juli schon einen E-Scooter getestet - meist zum Freizeitvergnügen und bisher weniger als Alternative für andere Verkehrsmittel. 25 Prozent würden ein solches Gerät gerne mal ausprobieren - einerseits, um eine umweltbewusste Fortbewegungsmöglichkeit in der Stadt zu testen, andererseits, um den neuen Trend nicht zu verpassen, wie die Befragten als Hauptgründe angaben.

Die GfK-Mobilitäts-Expertin Ines Melzer kann noch keine verlässlichen Aussagen darüber treffen, ob der Trend in Zukunft größer wird. "Wie nachhaltig das Interesse ist und inwiefern E-Scooter einen Beitrag zur Mikromobilität im urbanen Raum leisten können, lässt sich derzeit noch nicht abschließend bewerten", sagte sie.

E-Scooter sind in vielen Städten umstritten, weil sie überall abgestellt werden können und somit häufig auch zum Hindernis werden können, etwa für Menschen mit Behinderung auf Gehwegen./dm/DP/nas

