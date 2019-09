++ Riksbanks Protokoll am Morgen ++ Verbesserung in den deutschen Umfragedaten ++ Eine Reihe von EZB-Mitgliedern hält heute Reden ++9:30 Uhr I Schweden I Riksbank Protokoll: Die schwedische Zentralbank ließ die Zinssätze in der Sitzung am 4. September unverändert. Die Zentralbanker überraschten die Märkte jedoch, indem sie bekräftigten, dass sie die Zinssätze später in diesem Jahr oder Anfang 2020 erhöhen könnten. Die heutige Veröffentlichung wird weitere Details dazu enthalten. Die Riksbank wird ihren nächsten Zinsentscheid am 24. Oktober bekannt geben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...