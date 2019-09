Hamburg (ots) - Sebastian W. aus M. und Marion S. aus N. hatten bereits Grund zu jubeln: Sie waren die ersten glücklichen Gewinner eines BMW i3 Elektroautos im Wert von je rund 40.000 Euro. Neben zahlreichen Hauptgewinnen wurden in den ersten Tagen der Aktion zudem über eine Million Sofortgewinne ausgeschüttet.



Wer sich neben einem garantierten Sofortgewinn die Chance auf einen attraktiven Hauptgewinn sichern möchte, hat noch bis zum 29. September 2019 Gelegenheit zur Teilnahme. Bis dahin werden jede Woche zwei BMW i3 Elektroautos, 250 E-Scooter und 500 Kaffeevollautomaten verlost.



Das Prinzip ist einfach: Teilnehmen kann jeder, der in den Tchibongo-Jubiläumswochen bei Tchibo einkauft - egal ob in einer Tchibo Filiale, in einem Supermarkt mit Tchibo Regal oder im Tchibo Online-Shop. Mit jedem Bon erhalten Tchibo Kunden einen Glückscode und einen von insgesamt über fünf Millionen Sofortgewinnen, wie z.B. Einkaufsrabatte in Höhe von bis zu 15 Prozent.



Wer sich mit seinem Glückscode auf der Tchibongo-Aktionsseite registriert, nimmt an der wöchentlichen Verlosung teil und hat zusätzlich die Chance auf tolle Hauptgewinne. Im gesamten Aktionszeitraum werden acht BMW i3 Elektroautos, 1.000 trendige E-Scooter und 2.000 Tchibo Esperto Caffé Vollautomaten verlost. Mit der Aktion sagt Tchibo seinen Kunden "Danke" für 70 Jahre Treue.



Infos und Teilnahmebedingungen unter www.tchibo.de/tchibongo. Viel Glück!



1949 bis 2019 - 70 Jahre Tchibo



1949 gegründet, feiert das Familienunternehmen in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag. Mitten im Herzen der Stadt Hamburg, im Gebäude der Tchibo Verwaltung an der Caffamacherreihe, eröffnete Tchibo im Oktober 1955 die erste Filiale. Ob mit hochwertigen Kaffees, Beigaben oder Gebrauchsartikelwelten Tchibo überzeugt seine Kunden immer wieder mit neuen Ideen. Als erstes Unternehmen in Deutschland bietet Tchibo in den 70er Jahren wechselnde Produktwelten an. Seit 1994 werden wöchentlich unter dem Motto "Jede Woche eine neue Welt" Gebrauchsartikel präsentiert, in den Filialen und seit 1997 unter www.tchibo.de. In den vergangenen 70 Jahren hat sich Tchibo zu einem international tätigen Handels- und Konsumgüterunternehmen entwickelt. Das einzigartige Modell eines Systemgeschäftes verbindet höchste Röstkaffeekompetenz, Kaffeegenuss und eine innovative Gebrauchsartikel-Vielfalt mit einem umfangreichen Angebot an Dienstleistungen wie Reisen und Mobilfunk. Für seine nachhaltige Geschäftspolitik wurde das Familienunternehmen mehrfach ausgezeichnet: 2012 mit dem Preis für Unternehmensethik und dem Umweltpreis Logistik, 2013 mit den CSR-Preisen der Bundesregierung und der EU sowie 2016 als nachhaltigstes Großunternehmen Deutschlands. Was mit Kaffee begann, prägt heute die Alltagskultur der Deutschen.



Ansprechpartner für Journalisten:



Arnd Liedtke, Tchibo GmbH, Director Corporate Communications

Tel: +49 40 63 87 - 2876, E-Mail: arnd.liedtke@tchibo.de

www.tchibo.com/blog, www.twitter.com/tchibo_presse



Original-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/126495