BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung soll in ihrem Klimakabinett am Freitag einen nationalen Zertifikatehandel für den Verkehrs- und Gebäudesektor beschließen, aber anders als von der CDU geplant keine Ober- und Untergrenze einziehen, fordert die Freiburger Denkfabrik Centrum für Europäische Politik (CEP). Eine Studie zeige, "wie das Klimakabinett die Weichen für eine wirksame CO2-Bepreisung im Verkehrs- und Gebäudesektor in Deutschland und Europa stellen kann".

Die CO2-Bepreisung sei besser als ordnungsrechtliche Klimaschutzmaßnahmen und Subventionen geeignet, um CO2-Emissionen im Verkehrs- und Gebäudesektor wirksam und kostengünstig zu reduzieren. Es sei aber unmöglich, mit einer CO2-Steuer einen "optimalen" CO2-Preis zu bestimmen, um CO2-Emissionen im gewünschten Umfang zu reduzieren. Im Gegensatz dazu garantiere ein Emissionshandel durch seine Begrenzung und Absenkung der erlaubten CO2-Emissionen von vornherein, dass CO2-Reduktionsziele sicher und zudem kostengünstig erreicht würden.

Das CEP empfahl deshalb, dass Deutschland zunächst einen nationalen Emissionshandel für den Verkehrs- und Gebäudesektor einrichte, der unabhängig vom bestehenden EU-Emissionshandel für die Energieerzeuger und die Industrie sei. "Damit ein solcher deutscher Emissionshandel seine Vorteile voll entfalten kann, dürfen weder ein Mindestpreis noch ein Höchstpreis festgelegt werden", betonten die Forscher. Ein Mindestpreis verteuere unnötig die Erreichung des CO2-Reduktionsziels, und ein Höchstpreis gefährde die effiziente Erreichung des CO2-Reduktionsziels.

Um schnell in eine CO2-Bepreisung einzusteigen, könnten nach dem Rat des CEP übergangsweise befristete Emissionsrechte zu einem Fixpreis abgegeben werden. Ein geschlossener Emissionshandel ohne Preisobergrenzen und Preisuntergrenzen ermögliche kurz- bis mittelfristig eine internationale Zusammenarbeit bei der CO2-Bepreisung im Verkehrs- und Gebäudesektor mit einzelnen oder allen EU-Mitgliedstaaten. Das CEP schlug dafür einen "Fahrplan für eine CO2-Bepreisung in Deutschland und Europa" vor.

