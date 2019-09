München (ots) -



Wenn sich die Ermittler beliebter und brandneuer Krimireihen in

Südtirol und Görlitz, auf Usedom, am Rhein und im Harz, im irischen

Galway und in der Steiermark für ihren Einsatz bereit machen, wenn

sich Kommissare, Polizeipsychologen, Detektive, LKA-Beamte,

Dorfsheriffs und ehemalige Staatsanwälte auf die Spuren des

Verbrechens begeben, wenn Chiara Schoras und Tobias Oertel, Anne

Marie Fuchs und Karim Cherif, Désirée Nosbusch, Katrin Sass und Rikke

Lylloff, Yvonne Catterfeld und Götz Schubert, Miriam Stein und Hary

Prinz, Aljoscha Stadelmann und Anna Fischer spannende Kriminalfälle

lösen, dann ist es wieder Zeit für den "DonnerstagsKrimi": Am 19.

September 2019 startet die neue Krimi-Saison im Ersten.



Den Anfang machen Chiara Schoras und Tobias Oertel mit dem

"Bozen-Krimi": Im schönen Südtirol halten in ihrem achten und neunten

Fall eine neue Gegenspielerin, ein verlorener Sohn, ein Attentat, ein

mysteriöser Todesfall und eine dramatische Entführung Frau

Commissario Sonja Schwarz, Capo Matteo Zanchetti und ihr Team in

Atem. Die Zuschauer können sich auf spektakuläre Aufnahmen,

atmosphärische Drehbücher und die illustre Besetzung bis in die

Nebenrollen freuen: Neben dem Stammensemble Charleen Deetz, Lisa

Kreuzer, Gabriel Raab und Hanspeter Müller-Drossaart spielen

"Bond"-Bösewicht Harald Windisch, Susanna Simon als neue

Mafia-Statthalterin, Sinja Dieks, Helmfried von Lüttichau, Beat

Marti, Jule Böwe, Fabian Oehl, Nikolaus Paryla, Heinrich Horwitz, Tim

Bergmann, Milena Dreissig und viele andere.



Das Erste zeigt "Der Bozen-Krimi: Mörderisches Schweigen" am 19.

September und "Der Bozen-Krimi: Gegen die Zeit" am 26. September

2019, jeweils um 20:15 Uhr.



"Der Bozen-Krimi" ist eine Produktion der Merfee Film (Produzent:

Eberhard Jost) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Das Drehbuch

stammt von Thorsten Näter, der auch Regie führte. Die Redaktion liegt

bei Diane Wurzschmitt und Katja Kirchen (ARD Degeto). Gedreht wurde

von Mai bis Juli 2018 in Bozen, Kaltern und Umgebung.



Und so geht die "DonnerstagsKrimi"-Saison weiter:



"Die Füchsin - Im goldenen Käfig" am 10. Oktober um 20:15 Uhr

"Die Füchsin - Schön und tot" am 17. Oktober 2019 um 20:15 Uhr

"Der Irland-Krimi: Die Toten von Glenmore Abbey" am 24. Oktober 2019

um 20:15 Uhr

"Der Irland-Krimi: Mädchenjäger" am 31. Oktober 2019 um 20:15 Uhr

"Strandgut - Der Usedom-Krimi" am 7. November 2019 um 20:15 Uhr

"Träume - Der Usedom-Krimi" am 14. November 2019 um 20:15 Uhr

"Wolfsland - Das heilige Grab" am 28. November 2019 um 20:15 Uhr

"Wolfsland - Heimsuchung" am 5. Dezember 2019 um 20:15 Uhr

"Steirerkreuz" voraussichtlich im Dezember 2019 um 20:15 Uhr

"Harter Brocken - Der Geheimcode" voraussichtlich im Dezember 2019 um

20:15 Uhr



Die Pressemappe zu "Der Bozen-Krimi" finden akkreditiere Journalisten

im Presseservice Das Erste

im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download. Pressekontakt:



