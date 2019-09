Zwar prognostiziert die Bank of America Merrill Lynch für Indonesien, Malaysia, die Philippinen, Singapur und Thailand, dass deren Wirtschaftswachstum von 5 auf 4,8 % 2019 leicht sinken soll. Für zwei wichtige Einzelmärkte der Kunststoffbranche liegt dort jedoch großes Potenzial: die Automobil- und die Verpackungsindustrie.

Einstieg in die Elektrofahrzeugbranche

Ein Großabnehmer der Kunststoffindustrie ist traditionell die Automotive-Branche, die in Südostasien noch Produktionswachstum verzeichnet: Die Region produzierte im Jahr 2018 über 4 Mio. Fahrzeuge und verzeichnete laut Angaben der ASEAN Automotive Federation (AAF) von Januar bis November 2018 ein durchschnittliches Wachstum von 7,6 % im Bereich Fertigung und Vertrieb. Besonders in Thailand und in Indonesien hat die Produktion deutlich zugenommen. Leichte und stabile Materialien spielen im Fahrzeugbau ohnehin eine wichtige Rolle. Besondere Bedeutung haben sie jedoch in der Entwicklung effizienter Elektrofahrzeuge. Diese sind noch stärker auf ein reduziertes Gewicht angewiesen, um bei begrenzter Batteriekapazität eine optimale Reichweite zu ermöglichen.

Während der Verkauf von Elektrofahrzeugen weltweit zunimmt, sind China, die USA und Europa für rund 90 % aller Elektrofahrzeugverkäufe verantwortlich. China beherrschte 2017 sogar die Hälfte der weltweiten Produktion, gefolgt von Europa und den USA mit je 21 % und 17 %, sowie Japan und Südkorea mit je 8 % und 3 %. In Südostasien nimmt die Zahl der Elektrofahrzeuge wegen vergleichsweise hoher Preise und fehlender Ladeinfrastruktur bislang allerdings nur langsam zu. Dabei bestünde dort ein besonderer Bedarf: Der immer schlechteren Luftqualität durch Industrieabgase und das Verbrennen von Biomasse ließe sich durch kohlenstoff- und feinstaub-emissionsarme Transportmittel begegnen. Eine Studie des Beratungsunternehmens Frost & Sullivan aus dem Jahr 2018 zeigt, dass die Verbraucher in den betroffenen Ländern sich der Vorteile elektrisch betriebener Fahrzeuge durchaus bewusst sind.

Die "Großen 3" - Thailand, Malaysia und Indonesien - haben darum entsprechende Roadmaps für den Einsatz von Elektrofahrzeugen entwickelt, um ein integriertes Elektrofahrzeug-Ökosystem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...