ZEW-Index erholt sich im September deutlich

Die Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren für Deutschland haben sich im September wieder deutlich erholt und die kräftigen Verluste des Vormonats mehr als wettgemacht. Der von Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Index der Konjunkturerwartungen stieg auf minus 22,5 Punkte von minus 44,1 im Vormonat. Der Erwartungsindikator entspreche im September ungefähr dem Wert vom Juni, der minus 21,1 Punkte betrug, erklärte das ZEW. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg auf minus 38,0 vorausgesagt.

EU-Parlament billigt Ernennung Lagardes zur EZB-Präsidentin

Das EU-Parlament hat die Nominierung von Christine Lagarde als Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) gebilligt. Mit 394 zu 206 Stimmen und 49 Enthaltungen sprach sich eine Mehrheit der EU-Abgeordneten in Straßburg für die Ernennung der Französin aus. Vertreter von Konservativen, Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen hatten vor der geheimen Abstimmungen schon ihre Unterstützung für die Kandidatur Lagardes signalisiert.

Banken fragen 0,296 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 2,021 Milliarden Euro nach 2,317 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 34 (Vorwoche: 31) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,296 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität.

Kommunale Unternehmen wollen vom Bund mehr Hilfe bei Energiewende

Die kommunalen Unternehmen leisten vor Ort ihren Beitrag zur Energiewende, fordern aber von der Bundesregierung mehr Unterstützung durch verlässlichere Rahmenbedingungen sowie höhere Förderungen von Kraft-Wärme-Koppelung und Wärmenetzen. Das macht der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) wenige Tage vor der entscheidenden Sitzung des Klimakabinetts der Bundesregierung deutlich.

Denkfabrik CEP fordert Emissionshandel ohne Maximal- und Minimalpreis

Die Bundesregierung soll in ihrem Klimakabinett am Freitag einen nationalen Zertifikatehandel für den Verkehrs- und Gebäudesektor beschließen, aber anders als von der CDU geplant keine Ober- und Untergrenze einziehen, fordert die Freiburger Denkfabrik Centrum für Europäische Politik (CEP). Eine Studie zeige, "wie das Klimakabinett die Weichen für eine wirksame CO2-Bepreisung im Verkehrs- und Gebäudesektor in Deutschland und Europa stellen kann".

Bauindustrie will mehr Tempo bei Gebäudesanierung

Vor der entscheidenden Sitzung des Klimakabinetts der Bundesregierung hat die Bauindustrie mehr Tempo bei der Gebäudesanierung gefordert. "Wir wissen alle, dass die Klimapolitik ins Leere laufen wird, wenn wir bei den Gebäuden nicht weiterkommen. Trotzdem ist in den vergangenen Jahren zu wenig passiert", erklärte Dieter Babiel, Hauptgeschäftsführer der Bauindustrie. Derzeit seien Gebäude für rund 35 Prozent des gesamten Energieverbrauchs und etwa ein Drittel der CO2-Emissionen verantwortlich.

Oberstes Gericht Großbritanniens beschäftigt sich mit Zwangspause fürs Parlament

Der Oberste Gerichtshof Großbritanniens beschäftigt sich seit Dienstag mit der von Premierminister Boris Johnson verfügten Zwangspause für das Parlament. Konkret geht es um zwei Klagen: eine der Anti-Brexit-Aktivistin Gina Miller und eine von 78 Parlamentariern. Millers Klage, die von dem früheren konservativen Premierminister John Major unterstützt wird, war Anfang September von einem Londoner Gericht abgewiesen worden, die Richter ließen aber eine Berufung beim Obersten Gerichtshof zu.

Ex-Regierungschef Renzi spaltet italienische Regierungspartei PD

Der frühere italienische Regierungschef Matteo Renzi will die mitregierende sozialdemokratische Partito Democratico (PD) verlassen und eine eigene Partei gründen. Renzi kündigte auf Facebook an, er werde die PD verlassen, "um mit anderen zusammen ein Haus zu errichten und Politik anders zu gestalten". Renzi geht davon aus, dass ihm rund 20 von 111 PD-Abgeordneten und zehn von 51 Senatoren folgen werden.

Ayatollah Chamenei schließt "jegliche Verhandlungen mit den USA" aus

Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei hat "jegliche Verhandlungen mit den USA" ausgeschlossen. Es sei die "einhellige Meinung aller Verantwortungsträger" in Teheran, dass Verhandlungen "auf allen Ebenen" nicht in Frage kämen, heißt es in einer Erklärung Chameneis auf seiner offiziellen Homepage im Internet. Die Politik des "maximalen Druckes" von US-Präsident Donald Trump gegen die "iranische Nation" sei "wertlos".

Schweden Aug Arbeitslosenzahl 393.000

Schweden Aug Arbeitslosenquote 7,1%

Schweden Aug Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,2%

September 17, 2019 07:30 ET (11:30 GMT)

